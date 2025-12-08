Косметолог рассказал, как защитить кожу зимой

Крем или безводный гель на основе силиконов, восков, растительных масел и витамина F уменьшают теплоотдачу, препятствуют обезвоживанию и защищают кожу от обветривания. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал тренер-косметолог косметической компании Geltek Никита Бачище. И перечислил средства «экстренной помощи» на зиму.

«Начнем с очищения — тут лучше взять проверенное средство на основе мягких ПАВ. Его задача — деликатно очистить кожу от пота, себума, остатков косметических средств и поллютантов окружающей среды, не нарушая уже ослабленный барьер. Обязательным к применению на открытом воздухе будет криопротектор в виде крема или безводного геля на основе силиконов, восков, растительных масел, витамина F, сквалана. Они уменьшают теплоотдачу, препятствуют обезвоживанию и защищают кожу от обветривания. Для открытых участков кожи тела подойдут и более плотные составы на основе парафина или вазелина: на теле они практически не провоцируют комедоны», — рекомендовал Бачище.

Зимой также важна солнцезащита, а также интенсивное увлажнение и восстановление кожи. Особенно губ и области вокруг глаз — зимой эти зоны страдают первыми, обратил внимание эксперт.

«Если вы отправляетесь на отдых в горы или на длительные прогулки, SPF обязателен даже зимой. Выбирайте средства с SPF 30–50 и обновляйте защиту каждые 2–3 часа. Для удобного обновления защиты в течение дня подойдет формат стика. Для губ подойдет бальзам с восками и маслами, а для век — крем с церамидами, пантенолом и успокаивающими компонентами. Для эффективной гидратации кожи после воздействия внешних факторов оптимально применение сывороток на основе гиалуроновой кислоты разных молекулярных масс, различных полисахаридов, увлажняющих пептидов. Для восстановления эпидермального барьера — кремы с церамидами, скваланом, растительными маслами, жирными кислотами и другими компонентами, которые восстанавливают липидный барьер и препятствуют трансэпидермальной потери воды. Дополнительным преимуществом будет наличие аминокислот, молочной кислоты, мочевины, солей пиролидонкарбоновых кислот», — рассказал Бачище.

По его словам, для того, чтобы собрать компактную косметичку для зимних путешествий, нужно обращать внимание на многофункциональные средства.