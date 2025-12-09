Кайли Дженнер показала на камеру откровенное декольте

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя предпринимательница позировала на фоне рождественской елки. Так, она предстала перед камерой в черных брюках и укороченной ярко-красной куртке, выполненной из латексного материала. При этом на размещенных кадрах видно, что под верхним изделием, которое было оформлено глубоким декольте, отсутствовал бюстгальтер.

Эффектный образ знаменитости дополнен прической с выпрямленными прядями и ярким макияжем.

В ноябре российская блогерша и телеведущая Виктория Боня прокомментировала откровенные фото Кайли Дженнер. Тогда экс-участница реалити-шоу «Дом-2» обратила внимание на снимки бизнесвумен в приспущенных плавках от бикини.