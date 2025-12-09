Стилист дала советы по выбору джинсов

При выборе джинсов важно заранее определить, где их будут носить и с чем они будут сочетаться. Об этом Pravda.Ru рассказала fashion-редактор, стилист Кира Мельникова.

По ее словам, для базового гардероба подойдут темно-синие варианты или модели цвета индиго, без агрессивных потертостей, средней посадки и прямого или слегка зауженного кроя. Для повседневных прогулок или путешествий лучше отдать предпочтение более мягкому дениму и расслабленному крою.

«Темные прямые джинсы средней посадки — безопасная точка старта для любой фигуры. Дальше можно добавлять клеш, укороченный низ или необработанный край, но только после того, как в гардеробе появилась одна спокойная, рабочая модель», — добавила Мельникова.

В сентябре сообщалось, что в TikTok набирает популярность лайфхак, позволяющий определить, подойдут ли джинсы, не примеряя их. Автор ролика Элизабет Гарсия поделилась простым методом: нужно обернуть джинсы вокруг шеи, застегнув их на пуговицу. Если края ткани сходятся без натяжки или нахлеста, значит, модель сядет по талии. Логика в том, что окружность шеи примерно в два раза меньше окружности талии. Многие пользователи в комментариях подтвердили, что этот способ работает.

