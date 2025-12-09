Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вышли в свет в парных нарядах

Франко-американский актер Тимоти Шаламе и модель, телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер вышли в свет в парных нарядах после слухов о расставании. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Знаменитости посетили в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Марти Великолепный», где Шаламе исполнил роль игрока в пинг-понг. На снимках они обнимались и прижимались друг к другу.

При этом артист предстал перед камерами в оранжевом брючном костюме из кожи, рубашке и ботинках бренда Chrome Hearts. Также он взял с собой черную сумку для пинг-понга с логотипом марки.

В свою очередь, манекенщица надела облегающее оранжевое платье Chrome Hearts с глубоким декольте и вырезами и остроносые туфли на шпильках в тон. Кроме того, она дополнила образ массивным ожерельем и нарастила длинные ногти.

В ноябре Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер.