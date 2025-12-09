Кендалл Дженнер рассказала о бьюти-совете, который услышала от сестер в 16 лет

Звезда реалити-шоу и модель Кендалл Дженнер рассказала в интервью изданию People, что ее сестры советовали ей использовать крем для глаз с 16 лет.

«Знаете, мои сестры немного старше меня, и они всегда давали нам с Кайли советы еще с самого детства. Например, они сказали, что нужно использовать увлажняющий крем для глаз, когда мне было 16 лет или около того. Они говорили: «Тебе стоит начать пользоваться им прямо сейчас, чтобы не было мелких морщин», — вспоминает модель.

Дженнер заявила, что ей всегда рассказывали о полезных привычках для поддержания красоты. Однако, по ее словам, она игнорировала рекомендации родственниц.

«Я, наверное, даже не слушала такие простые вещи, как то, что нужно использовать солнцезащитный крем. А когда мне только исполнилось 30 лет, и я увидела результаты того, от чего меня пытались уберечь», — призналась звезда.

На прошлой неделе Кендалл Дженнер посетила мероприятие, организованное брендом L'Oreal Paris в Лос-Анджелесе. Модель позировала перед фотографами в белом пушистом платье-миди с разрезом до бедра и молочных кожаных туфлях на каблуках. Манекенщица дополнила образ золотыми серьгами. Звезде подиумов собрали волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.