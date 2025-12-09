Кристина Асмус опубликовала фото в топе и облегающей юбке

Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фигуру в топе. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Кристина Асмус стояла перед зеркалом в черном топе, который сочетала с длинной облегающей юбкой, остроносыми туфлями и золотыми серьгами. Актриса добавила к образу несколько колец. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. В посте знаменитость рассказала, что начала ходить на занятия в мотошколу.

«Однако. Сходила на пробное занятие в мотошколу. Вкатило. Записалась на второе», — подписала фото Асмус.

В сентябре актриса опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном бикини, которое состояло из лифа с вырезом под грудью и трусов с завышенной талией. Кристина Асмус была запечатлена без укладки и макияжа в бассейне. Знаменитость жонглировала апельсинами. На других фото она позировала на сапе и в лесу.

До этого актриса показала повзрослевшую дочь от шоумена Гарика Харламова. Звезда сериала «Интерны» опубликовала в Instagram фото, снятое в День знаний.