Звезда сериала «Универ» и актриса Наталья Рудова показала фигуру в мокром платье. Артистка опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наталья Рудова была запечатлена в мокром красном облегающем мини-платье с декольте. 42-летняя актриса позировала с мокрыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

«Кажется, море по мне скучает...» — подписала фото знаменитость.

На прошлой неделе Наталья Рудова выложила в личном блоге снимок, где стояла перед зеркалом в обтягивающем мини-платье на бретелях. Актриса не стала надевать бюстгальтер под наряд. Знаменитость позировала с распущенными волосами.

Звезда «Универа» рассказывала, что тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию Натальи Рудовой, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Актриса отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Знаменитость пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.