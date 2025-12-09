Известный фотограф Зои Гроссман показала откровенный снимок американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица предстала на размещенном кадре, лежа на газоне. Она позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь и гениталии листьями салата. Также знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

© Соцсети

В октябре американская модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной для журнала Beyond Noise.