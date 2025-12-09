Супермодель Хайди Клум снялась с голой грудью

Супермодель и телеведущая Хайди Клум снялась с голой грудью. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя Хайди Клум лежала на пледе и загорала на солнце. Супермодель предстала перед камерой с распущенными волосами и без косметики.

В конце ноября Хайди Клум показала в Instagram свой полезный завтрак, в котором содержится около 150 калорий. Супермодель рассказала, что ее первый прием пищи включает в себя авокадо, помидор, сырой лук, вареное яйцо, салат и сельдерей. В качестве угощения она взяла половину ломтика темно-коричневого ржаного хлеба с тонким слоем масла.

Читатели Daily Mail не оценили завтрак телеведущей.

«Держу пари, она спит с открытым окном», «Половина ломтика хлеба, она даже целый кусок не может съесть. Выглядит отлично, но нет, спасибо», «Представьте себе ее запах изо рта», — писали интернет-пользователи.

На прошлой неделе Хайди Клум стала лицом новой праздничной коллекции бренда Calzedonia. Супермодель примерила бордовое боди с глубоким декольте, которое дополнили кожаные микрошорты в тон, кружевные колготки и туфли на каблуках. Телеведущей уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.