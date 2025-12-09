Новогодние укладки в стиле ретро: трендовые прически для праздника

На смену прическам с эффектом мокрых волос приходит новая волна — точнее, старая, но с обновленным настроением. Звезды снова вспоминают эстетику прошлых десятилетий. Стоит заглянуть на фото Лили-Роуз Депп или Кайи Гербер, и становится понятно: ретро выглядит свежее, чем когда-либо. Для новогодних вечеринок это вообще находка — минимум усилий, максимум сияния.

© Just Talks

Одним из фаворитов сезона стала мягкая волна. Она ассоциируется с винтажным голливудским вайбом, но теперь без драматичных объемов лака. Более «ленивый» формат работает не хуже: чуть поддержать корни легким средством, потом аккуратно пройтись плойкой. Завивка в направлении от лица создаёт эффект старых фотосессий, но смотрится естественно. Даже крупные локоны собираются спокойно, если использовать конусную плойку или бигуди.

Если хочется чего-то более собранного, можно вспомнить о пучке, но представить его в новом ключе. Кайли Дженнер уже освежила классику. Основная идея — гладкие корни, небольшой блеск и уверенная фиксация. Важно не превращать волосы в «сильно мокрые», поэтому лучше начать с лёгкого средства, а уже потом укрепить результат гелем. Пучок держится крепко, если добавить пару шпилек и фиксирующий лак. И вот уже прическа спокойно переживает и танцы, и вспышки камер.

Еще один прием — пучок с тканевой повязкой. Такой аксессуар был трендом полвека назад, но сейчас его можно смело представлять в расслабленном стиле. Легкий начес, несколько непослушных прядей и мягкая повязка дают эффект «нарочно не старалась, но выглядит круто». С этим форматом реально пойти на вечеринку без долгих сборов.

Для тех, кто скучает по девяностым, есть вариант с большим объемом. Образ словно со старых журналов, когда локоны поднимали практически вертикально. Кайя Гербер активно пользуется этим приемом, и не зря. Чем выше корни, тем выразительнее волна. Сухой шампунь или пудра работают быстрее всего. Перед горячими инструментами нужна термозащита — иначе объем будет, но не надолго.

Отдельное внимание привлекают слегка влажные передние пряди — привет нулевым. Эта укладка не требует идеальной гладкости. Локоны у лица будто немного блестят, но не склеены. Для коротких стрижек достаточно минимального количества геля. Пробор выбирается любой, а заднюю часть волос можно собрать или оставить свободной. Маленький лайфхак: зубная щетка и лёгкий фиксатор помогают придать прядям нужную форму.

И наконец — челка, уложенная набок. Лили-Роуз Депп использует такой прием постоянно, и выглядит он одновременно просто и эффектно. Главное — не увлажнять волосы лишними масками перед укладкой. Пробор выбирается заранее, локоны направляются к лицу, а челка фиксируется спреем. Получается образ, который легко представить на красной дорожке.

Этим зимой легко стать звездой праздника: старые тренды снова звучат по-новому, а повторить их можно за считанные минуты. Главное — немного стайлинга, чуть смелости и настроение блистать.