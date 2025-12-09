Десять классных румян для зимнего макияжа

Если вы не любите румяна, значит, вы просто не нашли те самые. Идеальный оттенок и правильная текстура могут освежить даже самое уставшее в предновогодний завал лицо. Сомневаетесь? Проверьте сами. Вот 10 экземпляров для тестирования.

Мульти-бальзам для губ и скул Raw Glow Dewy Ball, Hince

Продукт—трансформер, сочетающий в себе все прелести ухода и красоту декоративки. У мульти-бальзама тающая текстура с небольшим количеством пигмента, так что результат всегда будет получаться максимально естественным. Можно наносить на яблочки щёк вместо классических румян и на губы в качестве тинта — получится быстрый и гармоничный мономакияж. Финиш глянцевый и немного липкий, но хорошо увлажняет.

Румяна Your Cheeks Y&B, Annbeauty

Максимально простые в использовании румяна в увесистой, но изящной упаковке с зеркальцем. Универсальный оттенок подойдёт многим за счёт тонкой текстуры, которую легко подстроить под свой макияж. Финиш — естественно—сияющий: в составе есть мелкие сатиновые частицы, которые рассеивают свет и «блюрят» кожу.

Многофункциональный стик Lip + Cheek Stick Almost Ready, Luvu

Найти розовый оттенок, который будет подчёркивать красоту, а не красноту воспалений — задачка со звёздочкой. Но стик действительно имеет нейтральный тон, который комплиментарно подчеркнёт скулы представительниц всех типов внешности. А ещё у него удобный формфактор: румяна кремовые и тающие от тепла кожи, их легко растушевать и можно нанести также на губы.

Многофункциональные румяна—флюид Hi, Blush, Promakeup Laboratory

Если косметика буквально «убегает» с вашей кожи, присмотритесь к этой формуле румян. Флюид быстро фиксируется и выглядит полуматовым. Его не нужно закреплять сухим продуктом сверху — не стоит переживать и насчёт стойкости. Румянец на щёчках будет выглядеть натурально с утра до самого вечера и не «сползёт» на подбородок.

Румяна Cashmere Blush, Stellary

Нужен рабочий продукт, к которому не придётся привыкать и искать особый подход? Классические сухие румяна — решение во все времена. Шёлковистая пудровая текстура, два финиша (сияющий и матовый), розовато—бежевые оттенки, с которыми почти невозможно ошибиться, — всё это выгодно подчеркнёт скульптуру лица и освежит его.

Компактные гелевые румяна Jelly Dough Blusher, Holika Holika

Если вы уже успели полюбить пуховки в модных корейских кушонах, то настало время оценить этот вариант румян на каждый день. Кажется, здесь сложилось всё: нежная муссовая текстура, лёгкая растушёвка и стойкость до самого умывания. Оттенки можно наслаивать, чтобы добиться желаемого цветового эффекта — от лёгкого румянца до более выразительных оттенков.

Кремовые румяна в оттенке Guava, Rink

Когда хочется, чтобы и румяна были достойными, и туалетный столик выглядел на снимках в соцсетях эстетично. Продукт упакован в массивный металлический стик. Оттенок у средства сложный в хорошем смысле слова: одновременно освежает и задаёт лицу контуры, то есть способен заменить собой скульптор и бронзёр без эффекта слоёного пирога.

Жидкие румяна Wonder Me, Pupa

Румяна с мини-спонжем — хит соцсетей. Их удобно дозировать и растушёвывать даже пальцами. Формула позволяет наслаивать средство для оптимальной яркости. В этом случае разнообразие оттенков позволит выбрать тот самый, который в итоге будет выглядеть максимально выигрышно и естественно.

Жидкие румяна Baby Got Blush, Essence

Палочка—выручалочка в лучших традициях виральных продуктов. Пуховка на кончике выдаёт оптимальное количество продукта. Кроме того, есть специальный поворотный механизм, чтобы румяна не вытекли, пока лежат в косметичке. Стойкий кремовый продукт подойдёт как для повседневных образов, так и для выразительных вечерних макияжей.

Румяна в стике, Mixit Make Up

Если только начинаете свой «румяный» путь, присмотритесь к этому варианту. У него есть лёгкое сияние, которое даёт эффект расфокуса и визуального выравнивания тона. Мягкая текстура не позволит переборщить со средством и превратиться в Марфушеньку—душеньку. А растушевать продукт можно буквально с закрытыми глазами (или с открытыми, но в сумерках зимнего утра).