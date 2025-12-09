Россиянки стали дарить кольца сами себе

В России женщины стали дарить украшения сами себе. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса доставки товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping.

«В России женщины заказывают ювелирные украшения себе сами: на них пришлось около 90% заказов, тогда как мужчины оформили менее 10% покупок», — заявили эксперты.

Они отметили, что при этом мужчины выбирают более дорогие позиции. В среднем женщины тратили на кольца чуть больше 57 тысяч рублей, а мужчины почти на 60% выше — 91 тысячу рублей.

Женщины чаще всего заказывали кольца от Pandora: Game of Thrones Spinning Astrolabe (30,8%), золотое Pandora x Game of Thrones House Of The Dragon Crown (3,2%) и серебряное Pandora Timeless Elevated Red Heart (2,7%).

Мужчины в основном приобретали Cartier Juste un Clou Small из желтого золота (25%), Cartier Love из белого золота (8,3%) и серебряное кольцо Maison Margiela (4,2%).

Аналитики также рассказали, что вырос интерес к обручальным кольцам.

«Женщины чаще всего выбирали модели от Cartier: Trinity Small и Cartier 1895, а у мужчин лидировали: платиновое кольцо с бриллиантами огранки «принцесса» и «багет» от Blue Nile, а также Cartier Maillon Panthere Wedding и Tiffany & Co. Satin Finish», — заявили эксперты.

По их словам, в 2025 году спрос на ювелирные украшения в целом вырос на 300%.