Манишки и спортивные костюмы: как составить капсульный гардероб на зиму

Капсульный гардероб позволяет оставаться стильными, но при этом не забивать свой шкаф кучей вещей, часть из которых так и не находит применения. Вещи в правильно составленной капсуле комбинируются друг с другом и позволяют создать много интересных образов. Без каких предметов гардероба сложно представить зимнюю капсулу в этом году, «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Анастасии Подрезковой.

© Вечерняя Москва

Верхняя одежда

Как рассказала эксперт, первое — это меховые изделия, например, шуба или жилет.

— Сейчас в магазинах можно найти много универсальных моделей, которые подходят «и в пир, и в мир», сочетаются как с вечерними нарядами и классикой, так и с повседневными аутфитами, в том числе со спортивной одеждой. Также можно выбрать меховые жилеты, которые можно носить самостоятельно, а можно надевать поверх куртки или пальто, — сказала она.

Эксперт советует обратить внимание на меховую манишку или воротник:

— Меховая манишка отлично сочетается с элегантным классическим стилем. Еще можно выбрать меховой воротник, который является прекрасным аксессуаром и вносит изюминку в образ. Воротники можно носить и с верхней одеждой, и в качестве дополнения к классическому костюму, и с вечерним платьем на выход.

Для зимних прогулок, конечно, стоит иметь в гардеробе пуховик. Тем более если у вас есть дети, то для активного отдыха на улице он будет гораздо комфортнее, чем шуба, считает стилист.

Брючный костюм

По ее мнению, идеальный вариант для зимней капсулы — это хороший, качественный брючный костюм классического свободного кроя. Он не теряет своей актуальности, но при этом верх и низ можно носить по-отдельности в неклассических сочетаниях.

— Брюки надеваем с современным свитером или свитшотом с воротником на молнии и поддетой под него футболкой, а пиджак — с джинсами и лонгсливом. Если вы носите юбки, то можете выбрать классический костюм с юбкой. Сейчас актуальна длина до колена, а сочетать ее можно с теми же верхами, что и брюки, — сообщила Подрезкова.

Джинсы

Еще одна вещь, без которой не обходится практически ни один гардероб, — это джинсы. Они уместны как в повседневных образах — на прогулку, для посиделок с подругами, — так и на работу при отсутствии строгого дресс-кода.

— Сейчас самая актуальная модель этой зимы — клеш, выполненная под винтаж. Но вы не прогадаете, если выберете свободную модель в пол. А, может, вы творческий человек и любите какие-то креативные варианты, — сказала она.

Спортивный костюм

Стилист отметила, что мало кто обходится без спортивного костюма. Этой зимой он обязательно должен быть в гардеробе.

— Например, многим хочется выйти в магазин, на прогулку с детьми, с собакой или просто пройтись с комфортом, не заморачиваясь. Выбирайте актуальный верх с горловиной на молнии, под который можно надеть рубашку, лонгслив или футболку. Еще один стильный вариант ношения лонгслива — повязать его на поясе. Верх и низ от спортивного костюма так же, как и классику, возможно по-разному миксовать с другими предметами гардероба.

Рубашка, лонгслив и футболка

Специалист объяснила, что верх, который сочетается в разных вариациях — это рубашка, лонгслив и футболка.

— Они уместны в классическом исполнении с костюмом, в повседневном — с джинсами и в спортивных луках. Можно в этот список добавить универсальное боди. Плюс за их счет создается дополнительный слой — и стильно и тепло, — сказала она.

Платье

Помимо этого, собеседница «ВМ» напомнила, что не помешает иметь универсальное платье, которое будет уместно надеть на выход и использовать в повседневных образах.

Обувь

Из обуви для комфорта выбирайте угги или дутики. Это самая теплая и актуальная обувь на зиму, считает стилист.

— Для работы и выходов вам, скорее всего, понадобится еще одна пара сапог. Сейчас в тренде сапоги-чулки, жокейские сапоги, казаки и сапоги с широким голенищем, собирающимся в гармошку, но с аккуратной классикой вы точно не прогадаете.

Сумки, аксессуары и головные уборы

В капсулу не забывайте включать сумки — одну на каждый день и одну на выход, а также аксессуары: ремень, ожерелье, серьги, браслет, несколько колец.

— Также зимой важно сохранять тепло, поэтому не забываем про шапки, шарфы и манишки, — добавила она.

Мода не стоит на месте, и тренды меняются очень быстро. Вещи, которые были в моде совсем недавно, в настоящий момент могут казаться странными и даже комичными. Какие антитренды нужно выбросить из гардероба этой осенью, — в материале «ВМ».