Пять оттенков маникюра, которые притянут богатство зимой

Зимой особенно хочется ощущать стабильность, тепло и поддержку — не только эмоциональную, но и материальную. Особенно в свете того, что под новый год обычно фееричное количество расходов. Красивый маникюр, выбранный с намерением финансового благополучия, работает как маленький личный талисман: каждый взгляд на руки напоминает о цели и возвращает в состояние уверенности. Цвет в этом смысле — инструмент, который настраивает психику на нужный ритм. Нейл-арт мастер Елена Сухова рассказала об оттенках зимнего маникюра, которые традиционно связывают с энергией денег, успеха и спокойного благополучия.

Глубокий изумруд: символ роста и устойчивости

Это цвет стабильности, зрелых решений и денежных потоков, которые идут без рывков. Он ассоциируется с энергией Дерева по Бацзы — и быстрым уверенным увеличением ресурсов. В маникюре этот оттенок особенно хорош зимой: насыщенный, благородный, согревающий.

«Такой лак лучше смотрится в плотной кремовой текстуре, без перламутра. Можно добавить один акцентный ноготь с золотистой втиркой — изумруд мгновенно раскроется и выйдет на уровень головокружительной роскоши», — говорит эксперт.

Шампанское золото: мягкое сияние притяжения денег

Светлый, игристый оттенок шампанского создает эффект денег из воздуха. Он несет энергию праздника и ощущения, что удача рядом. Этот оттенок любят те, кто хочет изобилия, которое достигается простыми методами — радостными и понятными. Золото идеально подходит для втирки, топов с мелким шиммером и полупрозрачных гель-лаков. Отлично сочетается с бежевыми и молочными ногтями в качестве тонкой линии по краю.

Глубокий бордо: сила, статус и уверенность

Бордо всегда был цветом тех, кто берет ответственность за свои ресурсы и не боится больших задач.

«Он ассоциируется с властью, зрелой энергией и внутренним опорным состоянием. Такой маникюр работает как психологический якорь: движение, сделки, решения идут увереннее. В этом случае лучше выбирать матово-кремовые текстуры или плотный глянец без искр. Бордо самодостаточен — ему не нужны сложные дизайны», — объясняет мастер.

Молочный жемчуг: чистота намерений

Нежные жемчужные тона — символ честных сделок, порядочности и спокойных финансовых потоков. Такой маникюр словно выравнивает настроение: он про чистоту, аккуратность, прозрачность в делах. Подходит тем, кто хочет стабилизировать доходы и убрать внутренние колебания. Важно, чтобы жемчуг не уходил при дневном свете в серый — именно мягкое молочное сияние создает эффект благополучия.

Графитовый металлик: энергия большого города и быстрых возможностей

Графитовый металлик (металл по Бацзы) — цвет динамики, хладнокровия и финансовых рывков. Это оттенок людей, которым нужны быстрые решения, новые предложения, переговоры и неожиданные шансы. Он включает ощущение контроля и позволяет ощущать себя выше хаоса. Цвет идеально работает в виде плотного гель-лака или хромовой втирки. Хорошо смотрится на коротких ногтях, делая руки ухоженными и стильными.