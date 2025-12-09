Алина Загитова кардинально сменила имидж

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала внешность с новым имиджем. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23-летняя спортсменка появилась с новой прической на вечере в честь дня рождения журнала «Мнение редакции может не совпадать».

Для выхода в свет звезда выбрала укороченный пиджак, мини-юбку, чулки и кружевной бюстгальтер. При этом фигуристка продемонстрировала стрижку с прямой челкой.

В мае Алина Загитова ответила на критику откровенных образов. Коллега Загитовой напоминала ей про комментарии пользователей сети, которые в последнее время сравнивают ее с блогершей Валей Карнавал.