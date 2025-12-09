Поклонники Татьяны Навки заподозрили ее в пластике

Татьяна Навка спровоцировала слухи о пластической операции. Дело в том, что накануне олимпийская чемпионка появилась на публике с «новым» лицом.

50-летняя фигуристка блистала на благотворительном мероприятии вместе с другими селебрити. Спортсменка опубликовала фото с вечера в личном блоге. Поклонники Навки обратили внимание на резко помолодевшую Татьяну, черты которой стали более утонченными и изящными.

Пользователи Сети засыпали комплиментами… нет, не Навку, а ее пластического хирурга, который провел филигранную работу.

© Соцсети

«Выглядит круто, но теперь это совершенно другое лицо», «Результат супер. Просто девочка. Тот же хирург, что и у Собчак?», «Ого! Вообще не узнать! Кто этот доктор — бог по натягиванию глаз?», «Даже с учетом фотошопа, руки у пластического хирурга, кто делал операцию Навке, явно не крюки», — написали интернет-комментаторы.

Сама Татьяна всегда отрицала, что когда-либо ложилась под нож хирурга. По словам чемпионки, секрет ее неувядающей красоты исключительно в правильном питании, активном образе жизни и уходовых процедурах.