Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в сари в кристаллах и ожерелье из изумрудов.

56-летняя Дженнифер Лопес выступила в Индии на свадьбе дочери миллиардера Рамы Раджу Мантены, Нетры, и предпринимателя Вамси Гадираджу. Стилист певицы опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото одного из ее нарядов. Поп-исполнительница позировала в розовом сари, расшитым кристаллами, и трехъярусном изумрудном ожерелье. По информации журналистов, на изготовление украшения ушло более 1800 часов. Артистка также надела массивные серьги, браслет с бриллиантами и несколько колец.

3 декабря Дженнифер Лопес посетила ежегодное мероприятие The Hollywood Reporter «Женщины в индустрии развлечений», которое прошло в отеле Beverly Hills. Актриса позировала перед фотографами в шоколадном жакете с глубоким декольте и юбке-миди. При этом певица не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу замшевые бежевые туфли на каблуках, кожаный клатч, кольцо, массивное колье и серьги. Знаменитость вышла в свет с уложенными волосами и макияжем с коричневыми тенями и розовой помадой.