Pantone раскритиковали за выбор главного цвета 2026 года

Пользователи сети раскритиковали Международный исследовательский институт Pantone за выбор главного цвета 2026 года. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) организации.

Облачно-белый оттенок 11-4201 Cloud Dancer («Облачный танцор» — прим. «Ленты.ру»), по мнению экспертов, символизирует стремление к новым началам и спокойствию. Однако многие юзеры оказались не согласны с выбором цвета. По их мнению, он не ассоциируется с размеренной жизнью и балансом. Кроме того, они провели параллели со скандальной рекламой бренда American Eagle с участием американской актрисы Сидни Суини, которая якобы продвигает идею чистоты генов.

«У вас осталось 27 дней, чтобы выбрать другой цвет года», «А Сидни Суини что-то сказала по этому поводу?», «Этот цвет много говорит о сегодняшнем состоянии мира», «Белый стал цветом года. Кто-то позвоните Сидни и сообщите ей об этом», «Еще не поздно передумать!», «Я разочарован выбором цвета года. По определению белый — это не цвет», — возмущались комментаторы.

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах. Главным цветом 2025 года эксперты Pantone избрали тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse.