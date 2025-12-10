Забытая седина и никакой желтизны: как пена экономит время и нервы

Несколько​‍​‌‍​‍‌ месяцев назад автор канала «Женщинам о красоте» посоветовала своей читательнице пену для закрашивания седины — и это оказалось прекрасным решением. Хотя продукт и из мужской серии, он прекрасно подойдет и для женщин, чтобы получить максимально натуральный эффект.

Процесс окрашивания занимает всего пять минут. Пена не течет, не собирается в комочки на коже головы (хотя перчатки все равно нужны) и просто удивительно комфортна в использовании. В коробке — пять флакончиков по 10 мл и средство для взбивания пены. Хватает набора на несколько процедур, если волосы не слишком длинные.

Оттенок сохраняется на волосах от двух до четырех недель, в зависимости от частоты мытья головы (через день или реже). Палитра насчитывает семь оттенков — все натуральные, поэтому результат получается очень естественным, как будто вы просто недавно покрасились.

Проблема лишь в том, что оксид в набор не входит, и придется докупать его отдельно — автор берет оксид 6%. Во-вторых, палитра действительно узкая, но это понятно — линейка мужская, и оттенки здесь только натуральные. И цена кому-то может показаться высокой, хотя на одну процедуру ее вполне ​‍​‌‍​‍‌хватает.

