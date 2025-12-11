Как выбрать средства защиты кожи лица и рук в период холодов

Светлана Бурнацкая, врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина», рассказала «Чемпионату», как выбрать эффективные средства защиты кожи лица и рук в период холодов.

Врач посоветовала выбирать кремы с церамидами и пантенолом — они создают барьер против ветра и сухости. Их рекомендуется наносить за 20–30 минут до выхода. Средства с воском, например, на основе бетулина или вазелина, лучше всего защищают от ветрового ожога.

«Не используйте увлажняющие кремы с высоким содержанием воды — они могут замёрзнуть на коже. Надевайте термоперчатки с сенсорными вставками для телефона — избегайте снятия перчаток на холоде», — предупредила эксперт.

Для защиты лица подойдут маски-банданы из термоткани. Это лучше, чем шарф, который сползает. Красные, шелушащиеся, болезненные участки кожи — признаки холодового повреждения. Не растирайте эти места. Нагревайте их постепенно.