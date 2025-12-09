Звезда «Орла и решки» опубликовала фото топлес

Звезда «Орла и решки» Алина Астровская показала себя топлес. Телеведущая позировала в джинсах, сняв рубашку, и поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадром с откровенной фотосессии.

© Соцсети

«У меня больше не болит спина. А благодарна я за это йоге. После вторых родов я восстановилась и плавно пришла к привычным тренировкам», — поделилась блогер.

По словам знаменитости, она долго не могла принять свое изменившееся после родов тело. Блогер продолжает восстанавливаться, следя за питанием и активно занимаясь спортом. Она не пропускает тренировки даже на отдыхе.

У Астровской двое детей: трехлетний Теодор и годовалый Лев. Знаменитость родила их от коллеги Антона Лаврентьева. Телеведущие официально зарегистрировали отношения в 2021 году. Шоумен рассказывал в соцсетях, что присутствовал на обоих родах супруги. Для артиста было важно разделить сакральный момент с любимой женщиной и взять младенца на руки. По словам Астровской, ее муж является «вовлеченным отцом», который делит с ней поровну все обязанности по уходу и воспитанию, поэтому она решилась на второго ребенка.