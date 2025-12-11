Тейлор Свифт вышла на публику в бархатном мини-платье

Певица Тейлор Свифт показала фигуру в мини-платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Тейлор Свифт стала гостьей нового выпуска «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». 35-летняя певица выбрала для выхода на публику бордовое бархатное мини-платье David Koma, стоимость которого, по информации журналистов, составляет $1695 (134 665 рублей. — прим.ред). Образ поп-исполнительницы дополнили туфли на каблуках в тон, золотые серьги, ожерелье, браслет и кольца. Знаменитости собрали волосы в пучок и сделали макияж с черными стрелками и красными губами.

26 августа футболист Трэвис Келси и певица Тейлор Свифт объявили о помолвке. Пара опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, где они обнимались и держались за руки. Футболист подарил возлюбленной кольцо, которое он разработал совместно с дизайнером Кайндред Лубек в ювелирном салоне Artifex Fine Jewelry. Спортсмен выбрал украшение с бриллиантом старой огранки на золотом ободке.

Новости о романе Свифт со звездой американского футбола Келси впервые возникли в 2023 году. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили вместе фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ.