Журналистка Ксения Собчак высказалась об образе Ирины Шейк в шубе. Об этом она написала в Telegram-канале.

Ксения Собчак показала фото модели в объемной шубе и легинсах, когда та гуляла по Нью-Йорку.

«Кэрри Брэдшоу здорового человека», — написала журналистка.

В ноябре Ксения Собчак снялась в красном атласном платье, леопардовой шубе и черных туфлях на каблуках. Журналистка дополнила образ кольцами бренда Liza Borzaya из белого и желтого золота в форме коней. Одно изделие, украшенное бриллиантами, стоит 3,7 млн рублей, а второе — 2,2 млн рублей.

Телеведущая завершила наряд золотым колье в виде змеи, массивными серьгами, браслетами и сумкой. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и нюдовой помадой.