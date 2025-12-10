Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить юбку-баллон

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить юбку-баллон с рубашкой. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Нарядная юбка-баллон + утилитарная куртка/рубашка — это новое стайлинг комбо прямиком с мировых подиумов. Берите пример с The Attico и Prada», — написал Рогов.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.

Ранее Александр Рогов призвал носить винтаж в своих образах.