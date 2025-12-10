60-летняя супермодель сфотографировалась в бюстгальтере

Известная американская супермодель чешского происхождения Паулина Поризкова показала видео в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

60-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в черном бюстгальтере с кружевом, который подчеркивал ее грудь. При этом она надела серебристую цепочку с кулоном, распустила седые волосы и продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа.

В подписи манекенщица указала, что собирается провести день дома, занимаясь писательством, приготовлением пищи и просмотром сериалов.

Ранее в декабре 52-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в нижнем белье снялась для рекламы бренда Intimissimi.