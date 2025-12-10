Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали из-за «нереалистичного лица» на обложке журнала Variety. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Гвинет Пэлтроу позировала в обнимку со своим коллегой Джейкобом Элорди. Актриса была запечатлена в черном атласном платье. Артистке сделали макияж и уложили волосы. Элорди предстал перед камерой в кожаной куртке, футболке и брюках.
Интернет-пользователи обратили внимание, что на лице 53-летней Гвинет Пэлтроу нет морщин и обвинили ее в использовании фотошопа.
В сентябре Гвинет Пэлтроу опубликовала фото, где позировала вместе со своим супругом, продюсером Брэдом Фэлчаком, на пляже. Актриса предстала перед камерой в темно-синем бикини и солнцезащитных очках. Знаменитость позировала с собранными в хвост волосами и без косметики.
В 2018 году Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках сериала «Хор».