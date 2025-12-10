Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали из-за «нереалистичного лица» на обложке журнала Variety. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гвинет Пэлтроу позировала в обнимку со своим коллегой Джейкобом Элорди. Актриса была запечатлена в черном атласном платье. Артистке сделали макияж и уложили волосы. Элорди предстал перед камерой в кожаной куртке, футболке и брюках.

Интернет-пользователи обратили внимание, что на лице 53-летней Гвинет Пэлтроу нет морщин и обвинили ее в использовании фотошопа.

«Это же не Гвинет, правда? Похоже на нее, но…», «Фотошоп творит чудеса», «Гвинет выглядит как рисунок с детского конкурса рисунков — нереалистично...» — обсуждали обложку фанаты.

В сентябре Гвинет Пэлтроу опубликовала фото, где позировала вместе со своим супругом, продюсером Брэдом Фэлчаком, на пляже. Актриса предстала перед камерой в темно-синем бикини и солнцезащитных очках. Знаменитость позировала с собранными в хвост волосами и без косметики.

В 2018 году Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках сериала «Хор».