Шарлиз Терон заподозрили в пластике из-за нового фото

Голливудскую актрису Шарлиз Терон заподозрили в пластике из-за нового селфи. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

50-летняя Шарлиз Терон поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на котором позировала с распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, тушью и блеском для губ. Актриса была запечатлена в черном кружевном топе и меховой жилетке. Интернет-пользователи заметили, что знаменитость стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала пластическую операцию.

«Она выглядит ненатурально», «Это подтяжка лица, шеи и бровей», «У нее совершенно новое лицо, она совсем на себя не похожа», — писали читатели Daily Mail.

1 октября Шарлиз Терон стала гостьей показа бренда Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже. На мероприятии также присутствовал Джонни Депп. В соцсетях появилось видео, в котором актриса игнорирует коллегу. В ролике она поздоровалась с главным исполнительным директором компании LVMH Бернаром Арно и женой президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит, но не подошла к Джонни Деппу, который стоял рядом. Читатели Daily Mail осудили знаменитость.