Певица Сабрина Карпентер вышла на публику в мини-платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Page Six.

26-летняя Сабрина Карпентер стала гостьей шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом». Певица выбрала для программы черно-белое мини-платье с декольте в будуарном стиле и лаковые туфли на каблуках Christian Louboutin. По информации журналистов, впервые этот наряд был продемонстрирован супермоделью Клаудией Шиффер на показе французского дизайнера нижнего белья Шанталь Томасс осенью 1994 года.

© Соцсети

Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками.

В сентябре Сабрина Карпентер стала героиней выпуска журнала Interview Magazinе. На обложке певица предстала в корсете с декольте, украшенном бантами и пайетками. Поп-исполнительница также надела нежно-розовые трусы и колготки с рисунком. Артистке уложили волосы в крупные локоны и сделали макияж с блестящими лиловыми тенями, черными стрелками и блеском. Знаменитость держала станок в руке и брила лицо. Образ певице подбирал стилист и главный редактор журнала Мел Оттенберг.