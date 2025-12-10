Назван самый популярный бренд обручальных колец у россиян

Cartier стал самым популярным брендом обручальных колец в России в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель внешних коммуникаций сервиса CDEK.Shopping Екатерина Зубенина.

«Самый популярный бренд 2025 года — Cartier. Именно модели этого бренда чаще всего выбирают как мужчины, так и женщины», — заявила эксперт.

По ее словам, спрос смещается в сторону культовых брендов США и Европы, оригинальные изделия которых недоступны на российском рынке. Она объяснила, что покупатели выбирают узнаваемый дизайн, качество материалов и символичность моделей. Зубенина отметила, что для многих пар важно, чтобы свадебное кольцо выглядело актуально и спустя годы, поэтому минималистичные формы и классические силуэты становятся приоритетом.

«Современная эстетика года, по мнению женщин, включает в себя: чистые линии, акцент на металле, отсутствие лишних декоративных элементов. Такой дизайн вписывается в тренд «тихой роскоши», который устойчиво держит позиции в ювелирном сегменте», — поделилась Зубенина.

Эксперт добавила, что мужчины выбирают спокойные, строгие, но статусные модели. Зубенина рассказала, что при этом все больше пар предпочитает не одинаковые кольца, а гармоничные по стилю сочетания.