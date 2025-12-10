Как интегрировать тренд «горошек» в зимний гардероб

Горох снова на пике — и в этот раз тренд вошел в зимний сезон не как милый ретро-принт, а как полноценный модный код. Он стал строгим, графичным, интригующим и ироничным: от глубоких винных оттенков до классического черно-белого, от крупных контрастных кругов до едва заметных микро-точек. Зимой горох работает особенно эффектно: он оживляет тяжелые ткани, делает базовые образы более женственными и привлекает внимание. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как интегрировать принт в зимний гардероб, чтобы он выглядел актуально и дорого.

Платья в горох: зимняя классика с характером

Зимнее платье в горох — это всегда немного драмы с долей невинного кокетства и выверенный стиль. Лучше всего работает плотная фактура: шерсть, костюмная вискоза, бархат, плотный атлас, но вы вполне можете надеть и летнее шелковое платье нижним слоем — в этом случае, конечно, со свитером. Маленький горох придает образу британской строгости, а крупный — французской игривости.

«Длинный рукав и закрытый верх позволяют носить платье даже в мороз, комбинируя его с высокими сапогами или грубыми ботинками и плотными колготками. И главное: в вечерних образах горох выглядит богаче, чем пайетки, как ни парадоксально», — объясняет эксперт.

Блузы и водолазки: способ освежить любой жакет

Блуза или тонкая водолазка в горох — простой трюк, который мгновенно делает повседневный образ дизайнерским. В дуэте с однотонным жакетом, жилетом или плотным трикотажем принт работает как визуальная подсветка вашего характера: добавляет образу глубину, ритм и фактуру. Для офиса подойдут спокойные монохромные варианты, для ужинов — контрастные, с крупным рисунком. Важно: если жакет яркий, выбирайте деликатный микро-горох — он уравновешивает цвет, не споря с ним.

Верхняя одежда: пальто и пуховики с принтом

Да, горох давно вышел за пределы платьев. Пальто в горох — настоящий хит сезона, особенно красиво смотрятся модели с крупным принтом на шерсти или кашемире.

«Пуховик в горох — весьма смелое решение, но неожиданно удачное: он не выглядит подростково, если выбрать лаконичную форму и нейтральные оттенки. Такой вариант отлично вписывается в сдержанный зимний гардероб, добавляя игры и загадки», — говорит стилист.

Аксессуары: самый безопасный способ поиграть с трендом

Если принт кажется слишком ярким — введите его через детали. Можно попробовать шарфы и снуды в горох, шелковые платки под пальто, перчатки и обувь, сумки и косметички, колготки в микро-горох. Это лучший вариант для любительниц минимализма. Плюс горох хорошо работает сразу с несколькими цветами — от молочного до графитового.

Контраст фактур: секрет дорогого образа

Зимой горох особенно красиво раскрывается в игре материалов. Глянцевые точки на матовой шерсти, бархат с едва заметной вышивкой, атлас с рельефным горохом — все это создает ощущение глубины и объема. Хороший прием — миксовать фактуры: к пальто в горох добавить вязаный шарф, к блузе — кожаную юбку, к платью — грубые сапоги.