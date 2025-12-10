Блейк Лайвли впервые за долгое время вышла в свет в платье с декольте

Голливудская актриса Блейк Лайвли впервые за долгое время появилась на публике в платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Блейк Лайвли появилась на открытии поп-апа в Нью-Йорке, где представила коллаборацию своего косметического бренда Blake Brown с маркой Stoney Clover Lane. Голливудская актриса выбрала для мероприятия красное платье с декольте, коричневые туфли со змеиным принтом и украшения с изумрудами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, тушью и розовой помадой.

В апреле Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс появились на специальном показе фильма «Еще одна простая просьба», который прошел в Нью-Йорке. Спустя несколько часов в соцсетях начали обсуждать неопрятный внешний вид актрисы. Поклонники заметили, что под подмышками артистки были белые пятна пота.

«Как это развидеть?», «Это отвратительно. Обычно Блейк выглядит безупречно», «Неудачный образ», — написали интернет-пользователи.

Позже Блейк Лайвли засняли на кассе в Вестпорте. Она была одета в вытянутый свитер, лонгслив, джинсы, угги и шапку.