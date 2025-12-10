Как быстро скрыть следы бессонной новогодней ночи

Если вы регулярно сталкиваетесь с синяками и мешками под глазами, причины могут быть разные: от проблем с лимфотоком до заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но после бессонной ночи, какой и является период с 31-е на 1-е (да и потом еще много праздничных дней), синяки появляются совсем по другим причинам. Тут и переутомление, и недосып, и обилие алкоголя с вредной пищей. Так вот, чтобы быстро привести себя в порядок, можно воспользоваться проверенными лайфхаками!

Холодный компресс

Холод помогает сузить кровеносные сосуды и уменьшить отек, из-за чего темные круги станут не такими заметными. Самый простой способ: завернуть в плотную ткань несколько кубиков льда и приложить их к синякам. Если весь лед закончился еще в новогоднюю ночь, выручит холодая вода. Смочите ею ватные диски и положите на кожу под глазами минут на 20. Когда лед растает или ткань станет теплой, компресс следует обновить. Кстати, вместо воды из-под крана можно использовать термальную или травяные отвары (предварительно поставьте их в холодильник, чтобы охладить).

Выпейте воды

Как бы это странно не звучало, но отеки (в том числе под глазами) часто свидетельствуют о дефиците влаги в организме. Поэтому, чтобы запустить лимфодренаж и кровообращение, после пробуждения выпейте стакан воды. После этого не нужно ложиться обратно в постель, а лучше походите по квартире. Если есть силы — сделайте легкую зарядку.

Чайное спасение

Чайные пакетики давно считаются SOS-спасением от темных кругов и припухлостей под глазами. Чай содержит кофеин и антиоксиданты, которые стимулируют крово- и лимфообращение, сужают кровеносные сосуды и борются с задержкой жидкости в межклеточном пространстве. Лучше всего подойдет зеленый или черный чай. Замочите пакетики в горячей воде на 5 минут, чтобы они заварились. Охладите их в холодильнике 15–20 минут, затем просто приложите к закрытым глазами минут на 20. В это время можно послушать расслабляющую музыку или подкаст. После процедуры обязательно промойте глаза прохладной водой. Вместо пакетиков вы можете просто заварить листовой черный или зеленый чай, охладить, смочить в нем ватные диски и приложить к глазам.

Держите голову выше

Этот лайфхак нужно выполнить до того, как появились синяки и отеки под глазами. Если будете в состоянии вспомнить, подложите под голову несколько подушек. Или можно заранее купить специальную beauty-подушку (или попросить ее в подарок на Новый 2026 год) и проблема с синяками 1-го числа будет решена еще до ее появления. Дело в том, что, когда во время сна вы держите голову повыше, жидкость не приливает к глазам, синяки не образуются, и с утра вы проснетесь отдохнувшей.

Огурец-молодец

Да-да, тот самый овощ, который пойдет во многие салаты на новогодний стол. Заранее отложите себе пару кружочков и спрячьте их на дальней полке в холодильнике. Все дело удивительном составе: огурец на 95% состоит из воды, поэтому моментально увлажняет кожу и помогает уменьшить задержку жидкости, которая провоцирует отеки и синеву. Также в огурце содержатся антиоксиданты и витамин С, которые способствуют укреплению сосудов и улучшают микроциркуляцию, снижая проявления темных кругов. Плюс холод сужает сосуды, мгновенно убирая припухлость и возвращая коже свежий вид.

Специальные средства

Вы можете заранее позаботиться и купить косметику от синяков и отеков под глазами. Это может быть крем с металлическим роликовым аппликатором, охлаждающий гель, патчи, эссенция, маска или сыворотка. В составе ищите экстракты конского каштана, водорослей, арники, зеленого чая, кофеин, витамины С, К и А, арбутин. Косметику от синяков и отеков под глазами рекомендуется заранее охладить в холодильнике: так усиливается ее дренажное действие.

Массаж

После утреннего туалета и чистки зубов, выполните легкий массаж периорбитальной зоны. Помассируйте верхнее и нижнее веко, переносицу, двигаясь по направлению от внешнего края глаза к вискам. Массаж выполняйте подушечками пальцев или холодными ложками. Также вы можете попросить в подарок на Новый 2026 год микротоковый массажер, который отлично тонизирует кожу, справляется с синяками и отечностью под глазами.