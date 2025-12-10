Модные укладки на средние волосы этой зимой: пять стильных идей

Зима 2026 обещает быть сезоном изыска в мире красоты. Cредние волосы — идеальная длина для экспериментов. Они позволяют создавать объем, текстуру и романтику, не требуя часов у зеркала. Вдохновляясь подиумами Милана и Парижа, где доминируют мягкие формы и натуральные оттенки, мы собрали пять укладок, которые сделают вас звездой новогодних вечеринок и подойдут для повседневных выходов.

Ленивые мягкие волны

Представьте: мягкие, пушистые волны, словно свитер из ангоры, обрамляющие лицо нежным облаком. Эта укладка — хит осени-зимы, вдохновленная французским шиком. Идеальна для средних волос, добавляет объема у корней и визуально сужает черты.

Как сделать:

Нанесите мусс для текстуры на влажные пряди, высушите диффузором. Завейте утюжком крупные локоны, растрепите пальцами. Закрепите прическу спреем с морской солью для матового финиша. Носите с oversize-шарфом и минималистичным макияжем.

Низкий пучок с текстурой

Классика с твистом: низкий пучок, но не строгий, а с выбивающимися прядями, как после катания на коньках. Зимой 2026 это символ утонченной небрежности — защищает шею от ветра и добавляет вам загадочности.

Как сделать:

Соберите волосы в хвост у основания шеи, скрутите в пучок, оставив несколько локонов. Протяните пряди через «дырку» для объема. Добавьте атласную ленту или заколку с жемчугом. Чтобы прическа продержалась подольше, сбрызните лаком средней фиксации. Идеально под пальто с меховым воротником.

Французские косы с акцентом

Романтика в каждом переплетении: две тонкие косички спускаются к плечам. Остальные волосы оставьте распущенными. Тренд 2026 вдохновлен скандинавским фолком, где косы символизируют силу и нежность.

Как сделать:

Разделите волосы пробором, заплетите французские косы от висков, оставив их свободными. Расчешите остальные пряди для легкой волны. Украсьте тонкими резинками в тон волосам или серебряными бусинами для зимнего блеска. Подходит для ужина при свечах или прогулки по заснеженному парку.

Свободный хвост на уровне подбородка

Необычный хвост — не высокий, а на уровне подбородка, со свободной фиксацией для casual-шика. Зимой это спасение от шапки: держит форму, но выглядит естественно, как после боя в снежки.

Как сделать:

Соберите волосы пониже, не затягивая туго. Вытяните пряди у лица для мягкости, зафиксируйте невидимками. Добавьте текстуру спреем с сахаром.

Прическа прекрасно впишется в образ с вязаным свитером и ботильонами.

Шиньон с выбивающимися локонами

Элегантный шиньон, но с «выпадшими» прядями у висков — баланс между офисом и вечерним выходом в свет. В 2026 это must-have для средних волос, подчеркивающий шею под шарфом.

Как сделать:

Сверните волосы в пучок, заколите шпильками. Вытяните две пряди спереди, завейте легкие локоны. Для новогодней вечеринки — спрей с блеском, имитирующий иней.