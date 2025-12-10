«Трусы рублей за 500». Стилист Лисовец описал свой наряд на Новый год

Лисовец описал свой наряд на Новый год словами «трусы рублей за 500»
Российский стилист Владислав Лисовец описал свой наряд на Новый год словами «трусы рублей за 500». На данную тему он высказался на шоу «Дерзкая готовка» с ведущей Ляйсан Утяшевой, доступном на YouTube.
Эксперт ответил на вопрос, в чем предпочтительно отмечать этот праздник. Так, он посоветовал включить в образ детали красного, оранжевого и желтого цветов.
При этом Лисовец решил, что выберет для торжества красный костюм, который уже есть у него в гардеробе, а также приобретет нижнее белье в тон.
«Я бы заказал себе красные трусы рублей за 500. (...) Может, даже в клеточку они будут. Я буду в красном костюме, и будут трусы на всякий случай», — отметил гость передачи.
