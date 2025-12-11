Каждый день или раз в неделю? Как найти свою частоту мытья головы
Многие уверены, что частое мытье головы вредит волосам. Трихолог и автор блога «PRO Волосы» рассказывает, почему это миф и как сохранить волосы.
Главный совет — мойте голову тогда, когда она загрязняется. Кому-то нужно это делать ежедневно, кому-то — раз в неделю. Если долго ходить с грязной головой, кожное сало будет смешиваться с пылью, что приведет к зуду и воспалениям.
Волосы, которые вы видите на расческе или в ванной, уже были на грани выпадения. Они просто видны вам все сразу. Нормой считается выпадение в течение суток 50-100 волос. Многие пугаются этого количества, особенно когда волосы становятся мокрыми.
Боязнь, что частое мытье сушит кожу головы, связана с использованием неправильного шампуня. Горячая вода и агрессивные моющие средства могут навредить, но если выберете мягкий шампунь с нейтральным pH, вы сможете мыть голову даже ежедневно без какого-либо негативного эффекта.
Волосы не могут «привыкнуть» к шампуню — это миф. Меняется лишь активность сальных желез, которая подстраивается под ваш график.
Прислушивайтесь к своей коже. Если вы часто занимаетесь спортом, живете в пыльном месте или у вас жирный тип кожи — тогда ежедневное мытье волос будет нормой.