58-летняя Памела Андерсон снялась для журнала без макияжа

Канадская и американская актриса и фотомодель Памела Андерсон без макияжа снялась для журнала People. Соответствующий материал появился на сайте издания.

58-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» предстала на кадре для обложки в вязаном голубом свитере. Она позировала с окрашенными в золотисто-рыжий оттенок волосами и без декоративной косметики на лице.

При этом знаменитость высказалась о том, почему решила демонстрировать естественную внешность.