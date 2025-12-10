Лили Коллинз повторила знаменитую прическу Виктории Бекхэм

Лили Коллинз всегда боготворила икону стиля и просто «перчинку» Викторию Бекхэм. Недавно звезда «Белоснежки» появилась на шоу Джимма Фэллона с точно такой же прической, какую когда-то носила солистка Spice Girls.

© WomanHit.ru - МК

Актриса появилась на передаче с эффектным каре, которое когда-то было визитной карточкой Виктории. Каково же было удивление Лили, когда к ней вышла сама Бекхэм. Коллинз даже прослезилась, впервые увидев любимую звезду вживую. Виктория пришла на шоу в вечернем платье с открытыми плечами. Волосы певица оставила распущенными.

В какой-то момент Фэллон продемонстрировал фотоколлаж с Бекхэм и Коллинз, которые предстали в похожих позах. Лили отметила, что Виктория всегда будет круче, чем она. В ответ «перчинка» отвесила комплимент прическе Коллинз, отметив, что укладка получалась «более блестящей», чем у нее. Лили же скромно сказала, что ей никогда не превзойти Викторию.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Пользователи Сети принялись обсуждать встречу двух звезд. Правда, большинство комментариев было о Бекхэм: