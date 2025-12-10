Ольга Серябкина снялась без макияжа после бьюти-процедур

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина показала внешность без макияжа после бьюти-процедур. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница запечатлела себя в кабинете косметолога, демонстрируя естественную внешность после уходовых манипуляций. Звезда предстала в серо-черном вязаном жителе и собранными в небрежный пучок волосами.

«"Тратить нельзя экономить"— запятую, сами знаете, где нужно поставить. Но прежде чем решить, посмотрите первую сторис, с какой кожей я пришла. И последнюю. И там и там фильтров нет», — заключила артистка.

Ранее в декабре Ольга Серябкина разместила фото в прозрачном платье. Исполнительница посетила «Песню года» в белом прозрачном изделии на тонких бретелях и с глубоким декольте.