Кто из звезд вернулся в профессию благодаря пластическим хирургам

Знаменитостям не позавидуешь. Фанаты и хейтры с таким любопытством разглядывают родинки, шрамы, морщины на их лице и теле, что порой им приходится скрываться за широкими балахонами, бейсболками и очками. Лишь бы не угодить под прицелы фотокамер и жестоких обсуждений в Сети.

О карьере и говорить не приходится. Век актрис и певиц не так длинен, если они не следят за внешностью и дурнеют раньше времени. Пластика в таких случаях порой единственный выход.

Завотделением пластической хирургии Медси на Мичуринском, Член РОПРЭХ Олег Снигирь в беседе с WomanHit привел наиболее яркие примеры удачных преображений среди голливудских звезд.

Джейн Фонда

Джейн Фонда честно признавалась в операциях. Она рассказывала, что делала подтяжку лица, шеи и зону под глазами и буквально купила себе немного времени в профессии. Так она объясняла свое решение в интервью. После этого она не исчезла в тени молодых коллег, а снялась в сериале «Грейс и Фрэнки» и блистала на красных дорожках. Это классический пример, когда возрастная коррекция помогает актрисе остаться в кадре.

Долли Партон

Кантри-диве Долли Партон пластика тоже помогла удержать фирменный образ с кукольным лицом, осиной талией и выдающимся бюстом. Певица много раз шутливо признавалась, что косметические операции для нее обязательны, чтобы соответствовать собственному имиджу, и повторяла знаменитую фразу из книги Тима Ганна «Библия моды»: «На то, чтобы выглядеть так дешево, уходят большие деньги». Партон давно превратила внешний вид в узнаваемый знак.

Линдси Лохан

«Если говорить о новом поколении камбэков, то одна из самых показательных историй — Линдси Лохан. Звезда нулевых долго ассоциировалась не с ролями, а с реабилитациями и скандальными заголовками. Казалось, Но в 2022 году Лохан вернулась на экраны в рождественской комедии. И зрители буквально обалдели от ее новой внешности. Лицо стало более „собранным“, контуры — четче, губы — аккуратнее, взгляд открытее». — отмечает эксперт.

Фанаты и кинокритики убеждены, что в 39 лет Линдси выглядит лучше, чем в 20—25.

Белла Хадид

Ее называют одной из главных супермоделей поколения Z, она закрывает показы крупнейших Домов моды. При этом Хадид не скрывает, что в подростковом возрасте сделала ринопластику. Тонкий, аккуратный нос стал частью того самого «фирменного» лица, которое идеально ложится в модные стандарты. Да и в Интернете можно найти множество доказательств, что она «колдовала» над внешностью, и не зря. В 2019 году ее назвали самой красивой женщиной мира.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер — еще один пример, как вмешательство врача может изменить не только лицо, но и карьеру. Реалити-звезда честно рассказывала, что в подростковом возрасте страдала из-за тонких губ и решила сделать временные филлеры. Позже она признала это в шоу Keeping Up with the Kardashians, и вокруг этой темы возник огромный шум.

Именно с новыми губами стартовала ее линия помад и блесков, из которой выросла косметическая империя. Здесь пластика стала отправной точкой для бизнеса. Девушка закрыла свой комплекс и превратила его в продукт, востребованный в мире.

Шэрон Осборн

Шэрон Осборн не скрывала, что не раз ложилась под нож ради подтяжек и омолаживающих процедур. Ее трансформация пришлась как раз на период взлета реалити-шоу The Osbournes и дальнейшей карьеры телевизионной ведущей. СМИ подробно разбирали, как после очередной операции ее лицо выглядело значительно моложе, что помогало ей комфортно чувствовать себя в постоянных эфирах. Когда человек после операции перестает стесняться себя в кадре, он становится свободнее и, как ни странно, естественнее.