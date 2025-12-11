Ольга Бузова появилась на премии в платье с разрезом до бедра

Певица Ольга Бузова в платье с разрезом появилась на III церемонии вручения премии «Герои PEOPLETALK». Об этом сообщается на сайте издания.

Ольга Бузова появилась в черном платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Образ дополнили перчатки и золотые украшения.

© Соцсети

© Соцсети

Несколько недель назад Ольга Бузова посетила международный конкурс «Интервидение» в Москве. Певица вышла на красную дорожку в черном кроп-топе и пышной макси-юбке. Поп-исполнительница добавила к образу массивные серьги, браслеты и кольца. Телеведущая завершила образ сияющей сумкой Jimmy Choo, стоимость которой более 300 тысяч рублей. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали вечерний макияж.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев». На данный момент певица выступает с концертами и ведет различные шоу.