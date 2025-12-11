Дочь Дольфа Лундгрена сфотографировалась в бикини

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя модель и актриса предстала на размещенном кадре, стоя боком к камере. Она позировала в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и обнажающих ягодицы трусов.

Также девушка дополнила образ серебристым браслетом и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее в декабре дочь популярной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина Амелия Грей в прозрачных трусах нагнулась перед камерой.