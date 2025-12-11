Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить чепчики зимой

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как носить чепчики зимой. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Кажется, я нашел самые прелестные чепчики этой зимы! Уже представляю, как классно такой чепчик смотрится с базовым серым пальто или объемным пуховиком!» — написал Рогов.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.

Ранее Александр Рогов призвал носить юбку-баллон с рубашкой.