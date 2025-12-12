Звезда «Универа» снялась в укороченном топе и мужских брюках

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова, снялась укороченном топе и мужских брюках. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Наталья Рудова показала пресс в укороченном топе, мужских брюках, куртке и ботинках. Волосы актриса распустила и сделала легкий макияж.

До этого Наталья Рудова в беседе с изданием Super призналась, что сейчас одинока. Знаменитость также раскрыла свои требования к мужчинам. Как подчеркнула актриса, для нее важно, чтобы партнер был обеспеченным и зарабатывал минимум как она. А максимум артистке хочется, чтобы возлюбленный получал больше нее, чтобы чувствовать себя уверенно.

«Молодые и красивые парни, пишите. Альфонсов я не рассматриваю, я самодостаточная личность, я себя люблю», — отметила Наталья Рудова.

В том же месяце Рудова призналась, что получает сообщения от женатых звезд. Она заявила, что в современном обществе «все понятия подменили», поэтому «никто ничего не боится». По словам артистки, ей пишут как женатые знаменитости, так и известные холостяки.