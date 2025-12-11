15 средств, которые осветляют кожу и борются с пигментацией

Мечтаете о ровной, чистой коже, как у блогеров в постах? Но только без фоторедакторов и встроенных фильтров соцсетей — чтобы результат был виден в реальной жизни. Это возможно. Один из способов — использовать продукты с осветляющими и выравнивающими компонентами, которые работают с пигментацией и текстурой одновременно. Собрали 15 средств: среди них найдётся подходящее для вашей ситуации.

Осветляющая сыворотка с транексамовой кислотой и арбутином, Allies Of Skin

В составе осветляющей сыворотки есть эффективный, но многими недооцениваемый компонент — транексамовая кислота. Она блокирует процессы, связанные с появлением пигментации, и работает с уже существующими пятнами. При этом вещество не повышает чувствительность кожи к солнцу — что важно, если вы не любите наносить санскрин каждый день и обновлять его.

Сыворотка Bright Plus Advanced, Clarins

Сыворотка с лёгкой и воздушной текстурой молочка, которая подойдёт, в том числе, чувствительной и пересушенной коже. За осветление и ощущение свечения изнутри отвечают ниацинамид, экстракт косточек барбадосской вишни и производное витамина С.

Энергизирующий бустер с бакучиолом и витамином С, Sofia Bertrand

Здесь встретились два сильнейших героя в мире антиэйдж-косметики. Витамин С заключён в наносферы: они доставляют актив в глубокие слои кожи и не позволяют ему сработать раньше, чем нужно, для яркого результата. Дополняет антиоксидант растительный аналог ретинола — бакучиол, более мягкий, но не менее эффективный ингредиент.

Осветляющая сыворотка Biowhite, Egia

Подойдёт, если ваша цель — не только борьба с новыми пигментными пятнами, но и осветление веснушек. В этом коктейле смешали ниацинамид, ресвератрол, несколько экстрактов и комплекс, активирующий молодость клеток. Он защищает кожу, стимулирует восстановление и улучшает межклеточные связи, чтобы предупредить и обратить вспять первые признаки старения.

Сыворотка Age Reviving A4, Dermafirm

За осветление здесь отвечает привычный и стабильно работающий ниацинамид. Формула усложнена липосомой астаксантина — мощного антиоксиданта, превосходящего по силе даже витамин С. Чтобы антивозрастное действие было заметным и пролонгированным, в состав добавили аденозин, гиалуронку, коллаген, пептиды и полиглутаминовую кислоту.

Сыворотка NiaBright Ampoule, Dr. Oracle

Во всех смыслах лёгкое средство: и по текстуре, и в использовании. Ниацинамид в высокой дозировке сочетается с бисабололом, который предупреждает любые раздражения или воспаления. Получается тройной эффект — осветление пигментации, регенерация и забота о микробиоме.

Осветляющая сыворотка против пигментации с ниацинамидом, Blithe

Корейцы знают толк в том, как сочетать достижения химической промышленности и натуральные ингредиенты. Эта сыворотка — яркое тому доказательство. В составе — ниацинамид для выравнивания тона кожи, транексамовая кислота для регуляции выработки меланина, центелла азиатская для восстановления, комплекс ферментов для антиоксидантной защиты и масло кожуры лимона. Последнее звучит не гламурно, но продуктивно работает на осветление.

Омолаживающая пилинг-сыворотка Peptide Renewal, Geltek

На случай, если вы ищете интенсивный антивозрастной уход. При регулярном использовании пилинг-сыворотка ускоряет обновление кожи, возвращает здоровое сияние, разглаживает и заметно выравнивает тон. В составе есть особый отшелушивающий пептид: он «размягчает» связи между клетками и помогает им обновиться без лишнего давления. Дополняют средство молочная и феруловая кислоты, а также экстракт солодки и D-пантенол.

Обновляющая сыворотка, Grown Alchemist

Слышали что-нибудь про адаптогены? Это такие ингредиенты в составе косметики, которые богаты антиоксидантами и потому помогают коже бороться со стрессом. Здесь природный адаптоген смешали с ниацинамидом, который осветляет нежелательные пятнышки, и полипептидами, повышающими общую эластичность. И куда же без разномолекулярной гиалуроновой кислоты — чтобы поддержать общий уровень увлажнения.

Обновляющая пептидная сыворотка, Ilona Lunden

Инновационная сыворотка, созданная специально для борьбы с синтезом прогерина — биомаркера старения. Пептид в составе буквально подавляет его выработку, а актив аргирелин расслабляет напряжённые мышцы, чтобы убрать заломы и мимические морщинки. Про важное: осветляющий эффект здесь даёт ниацинамид.

Осветляющая сыворотка Pigmentibio С-Concentrate, Bioderma

Если кожа очень чувствительная, но желание убрать лишнюю пигментацию всё-таки не покидает, присмотритесь к данному варианту. В сыворотке — высокая концентрация проверенных временем отшелушивающих компонентов: AHA- и BHA-кислот. Антиоксидантом служит витамин С в стабильной форме, в работе ему помогает витамин Е. Чтобы получить свежий, эффективный раствор, перед первым нанесением надо добавить порошок из крышки прямо во флакон.

Ампулы Platinum Night Renew, Martiderm

Мягкий ночной пилинг в формате ампул, которых хватит на курс из 20 применений. Внутрь положили АНА-кислоты в концентрации 10% для максимального отшелушивания и морской коллаген, чтобы разгладить морщинки. Одна ампула рассчитана на два раза: в наборе есть специальная подставка и чехол, чтобы хранение уже вскрытого средства было максимально гигиеничным.

Сыворотка для коррекции фотостарения Photoaging Correction Serum, Angiopharm

Формула разработана так, чтобы каждый ингредиент в ней корректировал признаки фотостарения и не позволял появляться новым. Активы борются не просто с поверхностными изменениями, а работают на клеточном уровне: снижают активность фермента тирозиназы и тем самым не дают меланину создавать новые пигментные пятна.

Сыворотка с ниацинамидом Holy Hyssop, Arencia

Много пятнышек постакне и кожа всё время жирнится? Находка для вас. Сыворотка регулирует работу сальных желёз, поэтому блеска становится меньше, а также помогает заживлять прыщики и не даёт им оставить после себя следы. Активы — ниацинамид в высокой концентрации 10% и противовоспалительный экстракт иссопа.

Увлажняющий спрей-антиоксидант для лица с витамином С и гиалуроновой кислотой, Alia Skincare

Иногда в уходе не хватает чего-то очень простого, буквально пары пшиков, чтобы помочь коже проснуться и перезагрузиться. В таком случае поможет увлажняющий спрей с полезным составом: в основе — цветочная вода сицилийского розового грейпфрута, приятно освежающая в период отопления. За увлажнение отвечает гиалуроновая кислота, а эффект осветления и антиоксидантной защиты даёт витамин С.