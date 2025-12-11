Модель Ким Кардашьян опубликовала фото в крошечном бикини

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру в откровенном купальнике. Бизнесвумен опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

45-летняя Ким Кардашьян позировала в кадре в леопардовом крошечном бикини, которое дополнила массивными солнцезащитными очками. Модель была запечатлена с собранными волосами и без косметики. Звезда реалити-шоу загорала в шезлонге.

Накануне Ким Кардашьян показала кадры из сериала «Все честно», в котором исполнила одну из главных ролей. На снимках модель была запечатлена в белом атласном платье с глубоким декольте и длинным шлейфом с актером Мэттью Ношка, который сыграл роль ее мужа. Знаменитости позировали у свадебной арки на пляже в Малибу.

Сериал «Все честно» рассказывает о женщинах-адвокатах, специализирующихся на бракоразводных делах. По сюжету они уходят из юридической фирмы, которой управляют мужчины, и открывают свою компанию. В проекте также приняли участие Джессика Симпсон, Наоми Уоттс, Сара Полсон, Тияна Тейлор и другие знаменитости.