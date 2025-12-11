Стилисты рассказали, в нарядах каких цветов нужно встречать 2026 год

Для многих россиян вопрос выбора наряда на празднование Нового года вышел за пределы эстетики и стал своего рода ритуалом на привлечение удачи. Исходя из этого есть определенные цвета, которым «благоволит» символ наступающего года – Огненной лошади, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Специалисты советуют ориентироваться на теплую и «благородную» гамму. Так, лучше всего подойдет алый цвет и все оттенки красного. Это соответствует стихии огня, смелости и активности, отмечают эксперты. Россиян призвали не бояться одеться во все красное, отметив, что это можно сделать со вкусом – например, выбрать алое бархатное платье или красный праздничный комбинезон.

Не менее актуальными на предстоящем праздновании Нового года будут золотой и медный цвета. Их можно внести в образ с помощью деталей – например, в виде вышивки, добавления блестящей ткани к обычной.

Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на наряды терракотового, кирпичного цветов, которые выглядят более сдержанно, чем красный, но соответствуют ему по энергетике. Также они назвали в числе актуальных темно-зеленый (изумрудный, хвойный) цвета, отметив, что сочетание красного и зеленого будет особенно в тренде.

До этого стилист бренда одежды plus size «Леди Мария» Екатерина Костромина рассказала, что главным трендом праздничного дресс-кода в грядущий новогодний сезон будет сочетание нарядности и безусловного комфорта, выражающееся в использовании фактур с расслабленными силуэтами. По словам специалиста, профессионалы предлагают собрать в этом году образ, который будет состоять из нескольких универсальных вещей, адаптированных к формату праздника.