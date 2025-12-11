Нюдовый макияж зимой: базы, которые не сушат кожу

Зимой тональная основа вместе с базой могут сыграть очень злую шутку: сухие участки становятся заметнее, макияж смотрится неряшливо, а лицо выглядит уставшим уже после нанесения. Тренд невидимого макияжа — когда кожа выглядит свежей, ровной и естественной — возможен и в холодный сезон, если подобрать правильные средства и знать, как их использовать. Косметолог Ирина Созинова дала советы, какие кремы и сыворотки помогут создать эффект чистой кожи, и как их правильно использовать в холода.

Увлажняющие праймеры с гиалуроновой кислотой

Такие базы создают на коже тонкую дышащую пленку, которая удерживает влагу и не дает тональным средствам цепляться за сухие зоны.

«Особенно хорошо они работают под плотные кремовые текстуры. Наносить лучше после увлажняющего крема, легкими движениями, без растягивания кожи. Дайте праймеру минуту, чтобы он впитался — тогда поверхность станет ровной и мягкой», — говорит эксперт.

Базы с легким сиянием

Это продукты, которые возвращают делают кожу по-настоящему живой, сияние здесь деликатное, без шиммера, больше про подсветку и выравнивание. С ними лицо выглядит свежее, даже если тон нанесен минимально. Хороший прием — смешать каплю такой базы с тональным кремом или нанести на центральную часть лица под тон, чтобы визуально смягчить рельеф и убрать тусклость.

Кремовые праймеры с керамидами

Зимняя кожа чаще всего страдает не столько от самого холода, сколько от разрушенного защитного барьера.

«Керамиды помогают восстановить его и предотвратить появление шелушений. Такие базы работают как дополнительный слой ухода. Их удобно наносить на участки, склонные к сухости: крылья носа, подбородок, область вокруг губ. Они не скатываются и позволяют тону ложиться ровно», — объясняет косметолог.

Сглаживающие базы для проблемных зон

Средства с мягкими силиконами в составе пригодятся тем, кто хочет визуально выровнять рельеф: поры, неровности, следы от воспалений. Они создают гладкую поверхность, на которую тон ложится почти незаметно. Главное — использовать точечно, на Т-зону или крылья носа — идеально.

Эссенции-базы для тех, кто не любит плотные текстуры

Это гибрид ухода и праймера: легкая водная текстура, которая насыщает кожу влагой и делает ее упругой. После них тональные средства распределяются особенно мягко. Их можно наносить вместо утреннего крема или поверх сыворотки. Хорошо работают в сочетании с влажным спонжем — кожа выглядит естественно и свежо, будто без макияжа.