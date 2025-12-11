Хирург раскрыл секрет моложавой внешности 50-летней Шарлиз Терон

Пластический хирург из Беверли-Хиллз, США, доктор Кан раскрыл секрет моложавой внешности и красоты южноафриканской и американской актрисы и модели Шарлиз Терон. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Врач заметил, что на лице знаменитости отсутствуют морщины. По его мнению, это очень необычно для женщин ее возраста.

«Обычно к 50 годам у человека появляются морщины вокруг глаз и рта, а также, возможно, кое-где проступают пигментные пятна, но, похоже, она обошла все это стороной — от них нет и следа», — подчеркнул Кан.

По этой причине специалист предположил, что Терон прибегала к процедуре Halo — лазерной шлифовке лица.

«Восстановление происходит гораздо быстрее, чем при использовании традиционных лазеров. Это действительно эффективно для стимуляции роста новой кожи», — объяснил он.

Кроме того, медик считает, что звезда ежедневно использует сыворотки с пептидами и посещает процедуры, в которых применяются экзосомы.