Стилист Джиджи Хадид назвал тренды в прическах на 2026 год

Стилист Орей Озу, работающий с американской моделью палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид, назвал тренды в прическах на 2026 год. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

По словам эксперта, в следующем году актуальными станут так называемые детские челки, характеризующиеся небрежностью и короткими прядями. Кроме того, следует обратить внимание на стрижку в стиле 1960-х годов, которую предпочитает носить американская певица Сабрина Карпентер.

В то же время Озу упомянул тренды в окрашиваниях. Так, он порекомендовал присмотреться к пепельному блонду, а также холодным коричневым и насыщенным вишневым оттенкам. При этом специалист уточнил, что последние придают волосам дополнительный объем и сияние.

В заключение стилист подчеркнул, что в 2026 году в модными будут укладки, которые часто носили супермодели в 1990-х.

«Представьте себе объемную укладку, которую можно увидеть на показах Victoria's Secret. Упругие, блестящие и идеально уложенные волосы, но без излишней вычурности. Это гламур со сдержанностью», — пояснил собеседник портала.

