Актриса Оксана Акиньшина впервые за 20 лет сменила имидж. Звезда решилась покрасить волосы, чтобы стать светлее. По признанию артистки, с прежним цветом ей стало сложно существовать.

«Последние 15-20 лет я ничего не делала со своими волосами. Настал момент. За последние несколько лет волосы уже начали темнеть, хотелось вернуть естественные юношеские блики, стать светлее, что для меня естественнее. Темный оттенок стал для меня чужеродным, мне довольно сложно было с ним существовать, хотелось осветлить», — рассказала знаменитость, находясь в кресле у стилиста, которая показала результат подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

У знаменитости трое детей. Первенца она родила от Дмитрия Литвинова. Сейчас Филиппу 15 лет. Звезда рассказывала, что у подростка есть проблемы со здоровьем, и он живет с ее матерью в Санкт-Петербурге. Акиньшина не показывает фото сына в соцсетях и не делится подробностями его жизни в интервью.

В 2013 году актриса родила мальчика Константина от кинопродюсера Арчила Геловани, а в 2017 году у пары появилась девочка Эми. В 2018 году звезда публично объявила о разводе с мужем, а через несколько месяцев сообщила, что им удалось преодолеть кризис и сохранить семью. Однако через год супруги расстались и несколько лет выясняли отношения в суде.

В сентябре 2020 года появились слухи, что у артистки роман с коллегой Данилой Козловским. С этого времени актеры периодически посещают светские мероприятия и публикуют совместные фото, но они отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.